Румыния отказалась отправлять свои войска на Украину

Румыния не будет отправлять войска на Украину, но предоставит НАТО военные базы
Румыния категорически не намерена отправлять свои войска в Украину, но готова предоставить НАТО свои военные базы для размещения американских самолетов-истребителей F-35. Об этом заявил премьер страны Илие Боложан, передает Agerpres.

По его словам, даже сегодня из румынских аэропортов осуществляются воздушные патрулирования, ведется воздушная охрана для мониторинга ситуации в Черном море, организуются совместные военные учения. Боложан отметил, что все это может быть вкладом Румынии в обеспечение поддержки длительного мира в Украине.

Накануне газета The Time сообщала, что ряд европейских стран хотят, чтобы США разместили свои истребители в Румынии в рамках обеспечения гарантий безопасности Украине. Помимо этого, европейские страны ожидают от США обязательств по поставкам Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, а также разрешения на использование в будущем самолетов-разведчиков над Черным морем.

Ранее на Западе назвали дискуссию о гарантиях безопасности для Киева отвлекающей.

Все новости на тему:
Новости Украины
