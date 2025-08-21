На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе попросили США разместить истребители в Румынии для гарантий безопасности Украине

Times: страны Европы просят у США разместить F-35 в Румынии для гарантий Украине
Нина Падалко/РИА Новости

Ряд европейских стран хотят, чтобы США разместили свои истребители в Румынии в рамках обеспечения гарантий безопасности Украине. Об этом сообщила газета The Times.

«Высокопоставленные европейские военачальники обсуждают размещение американских F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе», — отмечается в материале.

Согласно газете, союзники хотят, чтобы Вашингтон гарантировал Украине доступ к американским разведданным и возможность использовать GPS через американские спутники.

Помимо этого, европейские страны ожидают от США обязательств по поставкам Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, а также разрешения на использование в будущем самолетов-разведчиков над Черным морем. Издание напомнило, что с первых месяцев украинского конфликта британские Военно-воздушные силы активно вели разведывательные полеты в этом регионе с помощью американских самолетов RC-135 Rivet Joint, однако использование этих судов возможно только при согласии Вашингтона.

20 августа Bloomberg написал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила предоставить Украине гарантии безопасности без включения ее в НАТО. По данным агентства, формат гарантий безопасности, который предлагает Мелони, называется «НАТО-Лайт». План не предполагает членства Украины в Североатлантическом альянсе, однако включает механизм коллективной помощи, схожий с пятой статьей устава НАТО. В публикации говорится, что это позволит союзникам Киева быстро согласовать ответные меры в случае ввода войск.

Ранее на Западе назвали дискуссию о гарантиях безопасности для Киева отвлекающей.

