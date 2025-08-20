На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали дискуссию о гарантиях безопасности для Киева отвлекающей

Браун: мирный процесс по Украине не остановит наращивание Западом вооружений
true
true
true
close
The White House

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут привести к завершению конфликта, однако они не изменят курс Запада на наращивание вооружений и конфронтацию с Россией. Об этом заявил РИА Новости бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

По его мнению, обсуждение гарантий безопасности для Киева носит отвлекающий характер, поскольку речь идет о политических договоренностях, которых в рамках переговоров достичь относительно легко.

«Если говорят, что гарантии безопасности должны быть как в НАТО, то я всем могу только посоветовать внимательно прочитать пятую статью его устава. Там ведь сказано: каждый поддерживает того, на кого напали, так, как он сам посчитает нужным», — сказал эксперт.

В этом случае страны Североатлантического альянса могут ограничиться лишь формальными заявлениями, добавил Браун.

Сегодня Bloomberg написал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила предоставить Украине гарантии безопасности без включения ее в НАТО. По данным агентства, формат гарантий безопасности, который предлагает Мелони, называется «НАТО-Лайт». План не предполагает членства Украины в Североатлантическом альянсе, однако включает механизм коллективной помощи, схожий с пятой статьей устава НАТО. В публикации говорится, что это позволит союзникам Киева быстро согласовать ответные меры в случае ввода войск.

Ранее Трамп предложил альтернативу НАТО для гарантий безопасности Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами