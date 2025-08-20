На Западе назвали дискуссию о гарантиях безопасности для Киева отвлекающей

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут привести к завершению конфликта, однако они не изменят курс Запада на наращивание вооружений и конфронтацию с Россией. Об этом заявил РИА Новости бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

По его мнению, обсуждение гарантий безопасности для Киева носит отвлекающий характер, поскольку речь идет о политических договоренностях, которых в рамках переговоров достичь относительно легко.

«Если говорят, что гарантии безопасности должны быть как в НАТО, то я всем могу только посоветовать внимательно прочитать пятую статью его устава. Там ведь сказано: каждый поддерживает того, на кого напали, так, как он сам посчитает нужным», — сказал эксперт.

В этом случае страны Североатлантического альянса могут ограничиться лишь формальными заявлениями, добавил Браун.

Сегодня Bloomberg написал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила предоставить Украине гарантии безопасности без включения ее в НАТО. По данным агентства, формат гарантий безопасности, который предлагает Мелони, называется «НАТО-Лайт». План не предполагает членства Украины в Североатлантическом альянсе, однако включает механизм коллективной помощи, схожий с пятой статьей устава НАТО. В публикации говорится, что это позволит союзникам Киева быстро согласовать ответные меры в случае ввода войск.

Ранее Трамп предложил альтернативу НАТО для гарантий безопасности Украины.