Финляндия не торопится отправлять солдат на Украину

Премьер Финляндии Орпо указал на риски отправки солдат на Украину
Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что решение об отправке финских солдат на Украину должно быть принято после анализа происходящей ситуации, сообщают РИА Новости.

По его словам, нужно понимать, какая будет операция и какие конкретные задачи будут стоять, тогда и будет принято решение о роли Финляндии в ней.

По мнению министра, на данный момент Хельсинки уже выполняют ряд договоренностей. К примеру, финны участвуют в обучении украинских военных.

Он отметил, что не надо забывать о роли Финляндии. Страна находится на границе с Россией и несет ответственность за безопасность Европы.

Глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен также прокомментировал возможность отправки военнослужащих на Украину.

По его словам, массовой отправки военнослужащих с финской стороны не будет, а Киеву предоставлять лишь технический персонал и экспертов. Коскинен объяснил, что речь идет об участии в вспомогательных мероприятиях.

Ранее стало известно, что Финляндия строит забор максимально близко с границей с РФ.

