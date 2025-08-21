Финляндия строит забор на границе с РФ максимально близко к ней

Iltalehti: забор на границе Финляндии с РФ строится максимально близко к ней

Финляндия строит на границе с РФ забор, который будет располагаться максимально близко к российской территории. Об этом сообщает газета Iltalehti со ссылкой на замкомандира пограничного отряда Северной Карелии Микко Каллинена.

«Забор будет построен максимально близко к восточной границе [с Россией], насколько это технически возможно», — говорится в сообщении.

Сообщается, что забор будет построен максимально близко к 10-метровый промежуток, который располагается на границе, включающий дорогу, сам забор и систему видеонаблюдения с датчиками.

Незадолго до этого власти Финляндии приняли решение об увеличении высоты забора до 4,5 метра. Ожидается, что строительство основной части ограждения будет завершено в 2025 году, а весь забор будет построен в следующем году. При этом забор не будет охватывать все 1300 километров границы с РФ.

В ноябре 2023 года в связи с потоком беженцев из третьих стран финские власти ввели ограничения на пересечение границы. Финляндия обвиняла Россию в якобы целенаправленной отправке людей к границе.

В апреле Европейский суд по правам человека запросил у Финляндии разъяснения по поводу закрытия границы с Россией. Девять российских граждан, проживающих в стране, подали жалобы, утверждая, что это решение нарушает их права. Среди причин — трудности из-за потери работы в России и невозможность получать российскую пенсию. Некоторые также считают, что закрытие границы нарушает их право на свободу вероисповедания. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии 100 машин приняли участие в автопробеге за открытие границы с Россией.