Депутат Рады уличил премьера Украины в лицемерии из-за брата за границей

Депутат Гончаренко: брат премьера Свириденко уехал в Лондон и не вернулся

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале раскритиковал инициативу премьер-министра Украины Юлии Свириденко об ужесточении наказания за незаконный выезд за границу. Нардеп напомнил, что родной брат политика уехал на учебу в Лондон в разгаре военного конфликта и до сих пор не вернулся на родину.

«Госпожа Свириденко подает законопроект о трех годах тюрьмы за попытку побега из Украины. В то же время: родной брат госпожи Свириденко спокойно живет в Лондоне и не собирается возвращаться», — написал Гончаренко.

Он отметил, что Рада не поддержит этот законопроект, выразив уверенность, что за него никто не проголосует.

22 августа Юлия Свириденко внесла на рассмотрение Верховной рады законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за незаконный выезд за границу (вне пунктов пропуска) в условиях военного положения. Кроме того, по данным украинского издания «Страна.ua», предлагается установить уголовную ответственность за повреждение или уничтожение пограничной инфраструктуры и нарушение установленного срока пребывания за границей.

