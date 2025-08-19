США депортировали из страны первых украинцев

Таможенно-пограничная служба США сообщила в соцсети X о депортации из страны украинцев.

«Ниже — фотографии первых мгновений украинских иммигрантов после возвращения домой из Соединенных Штатов», — сказано в сообщении ведомства.

На опубликованных кадрах видны пограничники, которые проверяют документы у нескольких мужчин и женщин.

15 августа издание The Wall Street Journal писало, что десятки тысяч украинских беженцев могут вскоре начать депортировать из США в случае потери ими правового гуманитарного статуса. По данным источника журналистов, в ближайшее время статуса беженцев могут лишить порядка 120 тысяч украинцев, прибывших в США за последние два года. Это станет возможным, если администрация президента США продлит действие программы, принятой еще при демократах.

20 мая газета The Washington Post сообщила, что администрация Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, в том числе свыше 200 тыс. украинцев, которые находятся в Соединенных Штатах. Под депортацию также могут попасть граждане Судана, Афганистана, Йемена, Ливии и других стран. В конце мая Верховный суд США разрешил Белому дому депортировать мигрантов, которые приехали в страну по программам, инициированным Джо Байденом.

Ранее в Польше заявили о росте неприязни по отношению к украинцам.