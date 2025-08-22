Раскрыты подробности диверсии на «Северных потоках» в 2022 году

Диверсионная группа, совершившая подрыв «Северных потоков» в 2022 году, состояла из семи человек. Об этом пишет итальянский новостной портал Open.

По данным портала, план по подрыву газопроводов носил кодовое название «Диаметр», а его координатором был задержанный в Италии 49-летний украинец Сергей К. Отмечается, что диверсанты отплыли из немецкого Ростока на арендованном по поддельным документам судне. На борту они спрятали гидрокостюмы, кислородные баллоны и взрывчатку.

Сообщается, что водолазы погружались ночью на глубину 70-80 метров и установили под газопроводами не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 кг со взрывателями замедленного действия.

21 августа стало известно об аресте Сергея К. в Италии, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным прокуратуры Германии, его взяли под стражу в Римини. Следствие считает, что он входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в сентябре 2022 года. В портале Open уточнили, что сейчас мужчину перевели в Болонью, где суд рассмотрит вопрос о его экстрадиции в Германию.

По данным The Wall Street Journal, Сергей К. является отставным капитаном Вооруженных сил Украины (ВСУ), где командовал небольшим подразделением. Кроме того, он служил в Службе безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что его и других военных наняли в мае 2022 года для осуществления диверсии на «Северных потоках».

Ранее появилось фото украинца, арестованного в связи с терактом на «Северных потоках».