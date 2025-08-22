На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
CNN узнал о планах США задействовать беспилотники для поддержки Украины

CNN: США могут использовать дроны в рамках гарантий безопасности для Украины
Gene Blevins/Global Look Press via ZUMA Press

США в рамках обсуждения гарантий безопасности для Украины рассматривают различные варианты поддержки с воздуха, включая использование американских беспилотников. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, на этой неделе военные руководители и планировщики обсуждали широкий спектр мер: от воздушной поддержки со стороны США до возможного размещения войск других стран на территории Украины и задействования баз НАТО.

«Возможная поддержка с воздуха была основной темой, и что, хотя в администрации [президента Дональда] Трампа есть определенная обеспокоенность по поводу привлечения американских пилотов к выполнению пилотируемых миссий..., наблюдается большая открытость к выполнению миссий по поддержке с воздуха с помощью беспилотных самолетов», — отметил собеседник телеканала.

Источники уточняют, что американские пилоты могут быть задействованы в разведывательных полетах над Украиной. Они будут предоставлять изображения линии фронта и передвижений войск в высоком разрешении. Такой вариант рассматривается как промежуточный, при котором истребители ВВС США не будут участвовать в патрулировании.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бен Дженсен заявил CNN, что даже полеты БПЛА стали бы значительным шагом, поскольку это могло бы сохранить сомнения России относительно того, какие обязательства возьмут на себя США.

Ранее в Киеве назвали условия мира.

