В ЕС пожаловались на последствия от торговой сделки с США

В Ассоциации фермеров в ЕС заявили об ущербе из-за торговой сделки Европы и США

Торговое соглашение, заключенное между США и странами Евросоюза, наносит серьезный ущерб сектору сельского хозяйства в ЕС. Об этом говорится в заявлении Ассоциации европейских фермеров, которое есть в распоряжение РИА Новости.

В документе указывается, что это соглашение обеспечивает улучшенный доступ к рынку ЕС для американской агропродовольственной продукции. При этом европейские производители сталкиваются с высокими пошлинами, которые достигают 15% на ключевые экспортные товары.

«Этот односторонний результат не только неоправдан, но и наносит серьезный ущерб сектору», — отметили в Ассоциации фермеров.

Они заявили, что находятся под давлением растущих издержек, нормативных ограничений и усиливающейся глобальной конкуренции.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон согласился вдвое снизить пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

29 июля Politico сообщило, что Трамп надавил на Евросоюз, чтобы заключить торговую сделку. По данным американского чиновника, на которого сослалось издание, глава Белого дома был разочарован из-за отсутствия динамики в торговых переговорах с Евросоюзом. Поэтому он направил европейцам письмо с предупреждением, что они серьезно рискуют, после чего ЕС согласился на сделку.

