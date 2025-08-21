На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕС пожаловались на последствия от торговой сделки с США

В Ассоциации фермеров в ЕС заявили об ущербе из-за торговой сделки Европы и США
close
Francois Lenoir/Reuters

Торговое соглашение, заключенное между США и странами Евросоюза, наносит серьезный ущерб сектору сельского хозяйства в ЕС. Об этом говорится в заявлении Ассоциации европейских фермеров, которое есть в распоряжение РИА Новости.

В документе указывается, что это соглашение обеспечивает улучшенный доступ к рынку ЕС для американской агропродовольственной продукции. При этом европейские производители сталкиваются с высокими пошлинами, которые достигают 15% на ключевые экспортные товары.

«Этот односторонний результат не только неоправдан, но и наносит серьезный ущерб сектору», — отметили в Ассоциации фермеров.

Они заявили, что находятся под давлением растущих издержек, нормативных ограничений и усиливающейся глобальной конкуренции.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон согласился вдвое снизить пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

29 июля Politico сообщило, что Трамп надавил на Евросоюз, чтобы заключить торговую сделку. По данным американского чиновника, на которого сослалось издание, глава Белого дома был разочарован из-за отсутствия динамики в торговых переговорах с Евросоюзом. Поэтому он направил европейцам письмо с предупреждением, что они серьезно рискуют, после чего ЕС согласился на сделку.

Ранее Захарова раскрыла, как ЕС мог избежать невыгодной торговой сделки с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами