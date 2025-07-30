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Захарова раскрыла, как ЕС мог избежать невыгодной торговой сделки с США

Захарова: ЕС мог избежать тяжелой сделки с США, стабильно получая газ из России
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Тяжелого для Евросоюза торгово-экономического договора с США и удара по экономике Европы можно было бы избежать, если бы ЕС стабильно получал газ из России или другой страны. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Если бы они получали стабильно российский газ или какой-либо еще, но стабильно, а у нас для этого был построен целый трубопровод», — отметила Захарова.

Она выразила непонимание, зачем ЕС увеличивает в разы издержки своих граждан, уничтожает собственные производства и в целом отбрасывает себя на десятилетия назад, когда всего этого можно избежать. По мнению Захаровой, к такому положению привела многолетняя системная работа англосаксов и тех бюрократов в ЕС и НАТО, которые оказались у власти, и вместе с англосаксами работали против интересов жителей Европы.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон согласился вдвое снизить пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

29 июля Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что Трамп надавил на Евросоюз, чтобы заключить торговую сделку. По данным чиновника, глава Белого дома был разочарован из-за отсутствия динамики в торговых переговорах с ЕС. Он направил европейцам письмо с предупреждением, что они серьезно рискуют, после чего ЕС согласился на сделку.

Ранее Медведев посоветовал европейцам «вздернуть бешеную бабку Урсулу» после сделки с США.

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