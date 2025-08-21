На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о чистках в ЦРУ из-за доклада о России

The Economist: Трамп уволил из ЦРУ высокопоставленного аналитика по России
true
true
true
close
Сергей Булкин/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп уволил одного из самых высокопоставленных аналитиков Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по России после внутренней проверки. Об этом сообщила британская еженедельная газета The Economist со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудница ЦРУ, чье имя не называется, проработала в разведке более 20 лет. В 2016 году она руководила подготовкой доклада о якобы вмешательстве России в выборы президента США. Однако 19 августа ее карьера «резко оборвалась».

«Тулси Габбард, директор Национальной разведки США, лишила ее допуска», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что ее и еще 36 действующих и бывших сотрудников ЦРУ обвинили в «предательстве присяги конституции». Издание утверждает, что кадровые чистки в ведомстве, в частности, затронули Шелби Пирсон и Винь Нгуен, которые также были авторами доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы США.

До этого Тулси Габбард обнародовала рассекреченные копии писем, принадлежавших главам американских разведывательных ведомств, которые занимали свои должности во время президентства в США Барака Обамы. В текстах этих писем подтверждается, что информация о якобы вмешательстве РФ в выборы США в 2016 году носила ложный характер.

Ранее ЦРУ назвало политически мотивированным отчет о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами