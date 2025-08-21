Президент США Дональд Трамп уволил одного из самых высокопоставленных аналитиков Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по России после внутренней проверки. Об этом сообщила британская еженедельная газета The Economist со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудница ЦРУ, чье имя не называется, проработала в разведке более 20 лет. В 2016 году она руководила подготовкой доклада о якобы вмешательстве России в выборы президента США. Однако 19 августа ее карьера «резко оборвалась».

«Тулси Габбард, директор Национальной разведки США, лишила ее допуска», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что ее и еще 36 действующих и бывших сотрудников ЦРУ обвинили в «предательстве присяги конституции». Издание утверждает, что кадровые чистки в ведомстве, в частности, затронули Шелби Пирсон и Винь Нгуен, которые также были авторами доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы США.

До этого Тулси Габбард обнародовала рассекреченные копии писем, принадлежавших главам американских разведывательных ведомств, которые занимали свои должности во время президентства в США Барака Обамы. В текстах этих писем подтверждается, что информация о якобы вмешательстве РФ в выборы США в 2016 году носила ложный характер.

Ранее ЦРУ назвало политически мотивированным отчет о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США.