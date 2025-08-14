На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала рассекреченные копии писем, принадлежащих главам американских разведывательных ведомств, которые занимали данные должности во время президентства Барака Обамы. Содержание этих писем подтверждает заведомо ложный характер информации о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США, прошедшие в 2016 году, написала Габбард в соцсети Х.

«Недавно рассекреченные электронные письма, отправленные 22 декабря 2016 года в соответствии с указом президента Обамы о фабрикации доклада разведывательного сообщества о России, [опубликованного] в январе 2017 года, показывают, что директор Нацразведки Джеймс Клэппер требовал от разведсообщества следовать спекуляциям о [якобы вмешательстве] России», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в письме Клэппер призывает «пойти на компромисс с общепринятыми методами работы» разведывательных ведомств и в кратчайшие сроки завершить расследование, посвященное России.

В июле ЦРУ обнародовало отчет, выявивший ряд серьезных нарушений в процессе подготовки доклада о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Согласно информации, представленной управлением, существует вероятность политической предвзятости в создании данного доклада.

Ранее госдеп США запретил дипломатам комментировать выборы в других странах.

