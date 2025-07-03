ЦРУ назвало политически мотивированным отчет о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США

ЦРУ: отчет о вмешательстве РФ в выборы 2016 года не является объективным

Доклад американских разведывательных служб о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года с целью поддержки Дональда Трампа был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным. Об этом говорится в выпущенном ЦРУ аналитическом отчете.

Документ был составлен по распоряжению нынешнего директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. В отчете говорится, что проведенная проверка выявила множество процессуальных отклонений в докладе о выборах 2016 года. В частности, отмечаются слишком сжатые сроки, неравномерный доступ к секретной информации, отстранение Национального разведывательного совета и чрезмерное участие руководителей разведывательных агентств. Аналитическая ценность доклада была подорвана ничем не подтвержденными утверждениями о том, что президент России Владимир Путин стремился помочь Трампу одержать победу на выборах.

По итогам отчета Рэтклифф заявил в социальной сети X, что доклад о выборах 2016 года проводился в рамках коррумпированного процесса на фоне политически ангажированной атмосферы, которую создали бывшие руководители ЦРУ Джон Бреннан и ФБР Джеймс Коми.

3 июня сообщалось, что сенат Соединенных Штатов удалил доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Ранее опрос в США показал падение уровня гордости американцев за страну.