В Германии потребовали допросить Зеленского в бундестаге

Вагенкнехт призвала допросить Зеленского в парламенте по делу о «Севпотоках»
Julia Demaree Nikhinson/AP

Украинского лидера Владимира Зеленского необходимо допросить в бундестаге по делу о подрыве «Северных потоков». Об этом заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт, передает Reuters.

«Сара Вагенкнехт призывает допросить… Зеленского в бундестаге по поводу атак на трубопроводы «Северный поток», — говорится в сообщении издания.

По ее мнению, пишет агентство, в ФРГ необходимо создать комиссию по расследованию атаки на «Северные потоки».

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а президент России Владимир Путин называл версию об украинском следе «чушью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии резко раскритиковали санкции против «Северных потоков».

