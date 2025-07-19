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В Германии резко раскритиковали санкции против «Северных потоков»

Депутат ФРГ Котре: Европа ослабнет из-за санкций против «Севпотоков»
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РИА Новости

Новые санкции стран ЕС против «Северных потоков» негативно скажутся на экономическом благосостоянии Германии и Европы. Об этом ТАСС заявил депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

«Новый пакет санкций ЕС — это саботаж энергоснабжения и, следовательно, процветания Германии и многих стран ЕС. Этот выстрел себе в ногу, это причинение себе серьезного вреда — дело для психиатра», — подчеркнул он.

В пакет вошли снижение цены на российскую нефть до 47,6$ за баррель, санкции против 105 танкеров, запрет на транзакции, связанные с «Северными потоками», внесение в черный список еще 22 банков и полный запрет финансовых операций ЕС с российскими финансовыми организациями под санкциями. Кроме того, введены экспортные ограничения и расширен черный список физических и юридических лиц.

Как заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов, потери российского бюджета от новых нефтяных санкций ЕС могут составить $5–7 млрд.

Ранее в Госдуме предупредили Евросоюз об ответном ударе по экономике.

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