Трамп: Украина была буфером между РФ и Европой, пока не вмешался Байден

Сергей Булкин/РИА Новости

Украина длительное время служила буфером между Россией и другими европейскими странами, пока к власти в Соединенных Штатах не пришел экс-президент Джо Байден, заявил действующий глава американского государства Дональд Трампв эфире телеканала Fox News.

«Украина была своего рода буфером между Россией и остальной Европой. Она была большим широким буфером. Все шло хорошо, пока не вмешался Байден», — высказался Трамп.

Американский лидер также напомнил, что при экс-президенте Вашингтон поставил Киеву значительные объемы военной помощи, а он, Трамп, в отличие от Байдена, «ничего не дает».

Президент США добавил, что Крым не вернется в состав Украины, а Киев не станет частью НАТО в обозримом будущем.

18 августа в Белом доме состоялась встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, к которой впоследствии присоединились европейские лидеры.

По словам президента США, переговоры в Вашингтоне прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту, который должен пройти с участием Штатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил отношения с Путиным.

Переговоры о мире на Украине
