СМИ раскрыли судьбу украинца, причастного к подрыву «Северных потоков»

Украинец, арестованный итальянской полицией по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году, находится в тюрьме в Римини. Об этом сообщили РИА Новости итальянские правоохранители.

«Гражданин Украины по постановлению генеральной прокуратуры при Апелляционном суде Болоньи был доставлен в тюрьму Римини», — говорится в сообщении.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру. Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а Владимир Путин называл версию об украинском следе «чушью».

