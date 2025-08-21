На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ раскрыли судьбу украинца, причастного к подрыву «Северных потоков»

РИА: арестованный по делу о «Северных потоках» украинец находится в тюрьме
true
true
true
close
РИА Новости

Украинец, арестованный итальянской полицией по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году, находится в тюрьме в Римини. Об этом сообщили РИА Новости итальянские правоохранители.

«Гражданин Украины по постановлению генеральной прокуратуры при Апелляционном суде Болоньи был доставлен в тюрьму Римини», — говорится в сообщении.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру. Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а Владимир Путин называл версию об украинском следе «чушью».

Ранее появились подробности задержания украинца, подозреваемого в подрыве «Северного потока».

