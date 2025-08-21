На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности задержания украинца, подозреваемого в подрыве «Северного потока»

ANSA: подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец отдыхал в Италии
true
true
true
close
РИА Новости

Гражданин Украины, который был задержан по подозрению в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», находился с семьей на отдыхе в Италии. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.

«Одним из координаторов диверсионной операции, произошедшей в сентябре 2022 года, считается гражданин Украины. Он был арестован в провинции Римини во время отдыха с семьей», — говорится в материале.

По информации агентства, подозреваемого поместили в тюрьму города Болонья. Итальянский суд должен будет рассмотреть запрос об его экстрадиции, полученный по европейскому ордеру.

О задержании украинца несколькими часами ранее сообщила немецкая прокуратура. По ее данным, мужчина по имени Сергей К. входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм. Обвиняемый, предположительно, был одним из координаторов операции.

Ранее в Германии резко раскритиковали санкции против «Северных потоков».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами