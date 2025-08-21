Появились подробности задержания украинца, подозреваемого в подрыве «Северного потока»

Гражданин Украины, который был задержан по подозрению в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», находился с семьей на отдыхе в Италии. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.

«Одним из координаторов диверсионной операции, произошедшей в сентябре 2022 года, считается гражданин Украины. Он был арестован в провинции Римини во время отдыха с семьей», — говорится в материале.

По информации агентства, подозреваемого поместили в тюрьму города Болонья. Итальянский суд должен будет рассмотреть запрос об его экстрадиции, полученный по европейскому ордеру.

О задержании украинца несколькими часами ранее сообщила немецкая прокуратура. По ее данным, мужчина по имени Сергей К. входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм. Обвиняемый, предположительно, был одним из координаторов операции.

