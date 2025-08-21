На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров назвал действия Зеленского трюками в стиле «Квартала 95» и КВН

Reuters/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский в стиле КВН и трюков «Квартала 95» пытается подменить серьезную работу по урегулированию конфликта простой риторикой о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Министр иностранных дел напомнил, что Зеленский не раз заявлял, что никогда не будет вести с Путиным переговоры. Кроме того, до сих пор действует его указ трехлетней давности, который прямо запрещает встречаться с российским лидером. Несмотря на это, теперь Зеленский проявляет активность в процессе организации саммита с президентом России, пытаясь показать свою якобы нацеленность на урегулирование конфликта, обратил внимание Лавров.

«На самом деле [Зеленский хочет] просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле «Квартал 95» и прочих трюков», — заключил глава МИД РФ.

До этого Зеленский заявил, что его двусторонняя встреча с Путиным должна пройти на нейтральной территории, тем самым высказавшись против переговоров в Москве. В качестве возможных вариантов для саммита украинский лидер предложил Швейцарию, Австрию и Турцию. Вариант с Венгрией, который также стоит на повестке, Зеленский назвал затруднительным, поскольку Будапешт не оказывает поддержки Украине во время военного конфликта.

Ранее в Раде раскрыли возможные даты встречи Путина, Зеленского и Трампа.

