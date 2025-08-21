Зеленский назвал три страны, где может состояться встреча с Путиным

Зеленский готов встретиться с Путиным в Швейцарии, Австрии или Турции

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным должна пройти на нейтральной территории. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Мы считаем, что справедливо, и это подчеркивали европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Швейцария, Австрия — мы соглашаемся», — сообщил он.

В качестве третьего варианта Зеленский предложил Турцию, в которой уже встречались делегации России и Украины. Зеленский высказался против проведения переговоров в Москве. Вариант с Венгрией он назвал затруднительным из-за отсутствия поддержки от Будапешта во время военного конфликта.

Зеленский также добавил, что прекращение огня стало бы хорошим результатом потенциальной встречи с президентом России Владимиром Путиным, иначе сложно представить успех в дальнейших переговорах.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

