В Раде раскрыли возможные даты встречи Путина, Зеленского и Трампа

Нардеп Вениславский предрек встречу Путина, Трампа и Зеленского в течение 10 дней
Global Look Press

После саммита на Аляске и встречи в Вашингтоне вероятность переговоров в трехстороннем формате между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также украинским лидером Владимиром Зеленским достаточно высока. Об этом заявил член Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, чьи слова приводит УНИАН.

«Я думаю, что вероятность встречи после встречи на Аляске и встречи в Вашингтоне достаточно высока. Я надеюсь, именно в трехстороннем формате с участием президента Трампа, а еще, наверное, самый идеальный вариант, чтобы и с участием наших европейских партнеров, лидеров европейских стран... Я думаю, что как раз где-то до конца этого месяца, до конца августа, в течение следующих 10 дней, у нас есть достаточно высокая вероятность, что такая встреча состоится», — заявил Вениславский.

По его мнению, на переговорах стороны будут добиваться остановки боевых действий. После этого будет вырисовываться формат, что приемлемо и неприемлемо для Украины, и чего хочет президент Владимир Путин, считает нардеп.

До этого телеканал Sky News сообщал, что встреча Путина и Зеленского может пройти в Женеве или в Риме.

Также, как информировал канал BFMTV со ссылкой на Agence France-Presse, Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предлагал ему провести саммит с Зеленским в Москве. Однако, по данным тех же источников, Зеленский ответил отказом на предложение Путина о встрече в столице РФ.

19 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заявила, что есть множество вариантов, где могла бы состояться встреча Путина и Зеленского. Она уточнила, что на данный момент этот вопрос США обсуждают с обеими сторонами.

Ранее в Госдуме сочли Будапешт подходящей площадкой для переговоров по Украине.

