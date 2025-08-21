Лавров назвал неприемлемым для России размещение иностранных войск на Украине

Для России полностью неприемлемо присутствие иностранных войск на территории Украины. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

Лавров указал, что Россия всегда выступала за честный разговор и гарантии безопасности, которые были согласованы в Стамбуле в 2022 году. Речь идет о коллективном обеспечении безопасности и ее неделимости, указал он. В то же время министр заметил, что «все остальное, все одностороннее» — это «бесперспективная затея».

«Связанные тем более, как сейчас дискуссии показывают Запада с украинской стороной, эти все замыслы связаны, по сути дела, с предоставлением гарантий путем иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории. <…>. Но надеюсь, что они понимают, что это будет абсолютно неприемлемо для РФ и для всех здравомыслящих политических сил в Европе», — сказал Лавров.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что больше трех стран готовы направить силы на Украину в рамках гарантий безопасности. Глава президентского офиса подчеркнул, что отправку войск нужно осуществлять в координации с США, которые, по его словам, заверили Украину в участии в будущих гарантиях безопасности.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что войска Евросоюза станут для ВС РФ главной целью в случае появления на Украине, это будет означать прямое вмешательство Запада в конфликт.

Ранее стало известно о возможности размещения сил Запада на Украине без одобрения РФ.