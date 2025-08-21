В Киеве заявили, что сразу несколько государств готовы отправить силы на Украину

Больше трех стран готовы направить силы на Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом завил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera, не уточнив, о каких государствах идет речь.

«‎Я могу подтвердить, что более трех стран готовы отправить солдат, но я не хочу прямо говорить, какие именно, хотя некоторые из тех, кого вы упомянули, там есть», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности Германии, Великобритании и Франции к такому шагу.

Глава президентского офиса подчеркнул, что отправку войск нужно осуществлять в координации с США, которые, по его словам, заверили Украину в участии в будущих гарантиях безопасности.

21 августа украинский президент Зеленский заявил, что хочет гарантий безопасности для своей страны по примеру гарантий США для Израиля. По словам политика, до встречи в Вашингтоне 18 августа США не было среди гарантов безопасности, а теперь есть заявления об их готовности присоединиться.

Зеленский отметил, что без координации гарантий безопасности для Украины Соединенными Штатами была и некоторая неуверенность со стороны стран Европы. А теперь есть позитивный сигнал от США, президента Дональда Трампа и его команды, что они будут участниками гарантий безопасности для республики.

