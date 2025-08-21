На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киеве заявили, что сразу несколько государств готовы отправить силы на Украину

Ермак: больше трех стран готовы направить силы на Украину в рамках гарантий
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Больше трех стран готовы направить силы на Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом завил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera, не уточнив, о каких государствах идет речь.

«‎Я могу подтвердить, что более трех стран готовы отправить солдат, но я не хочу прямо говорить, какие именно, хотя некоторые из тех, кого вы упомянули, там есть», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности Германии, Великобритании и Франции к такому шагу.

Глава президентского офиса подчеркнул, что отправку войск нужно осуществлять в координации с США, которые, по его словам, заверили Украину в участии в будущих гарантиях безопасности.

21 августа украинский президент Зеленский заявил, что хочет гарантий безопасности для своей страны по примеру гарантий США для Израиля. По словам политика, до встречи в Вашингтоне 18 августа США не было среди гарантов безопасности, а теперь есть заявления об их готовности присоединиться.

Зеленский отметил, что без координации гарантий безопасности для Украины Соединенными Штатами была и некоторая неуверенность со стороны стран Европы. А теперь есть позитивный сигнал от США, президента Дональда Трампа и его команды, что они будут участниками гарантий безопасности для республики.

Ранее Ермак назвал возможные места проведения саммита Украины и РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами