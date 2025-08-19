На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме резко отреагировали на возможную отправку войск ЕС на Украину

Депутат Чепа: войска ЕС станут главной целью ВС РФ при появлении на Украине
French Army/AP

Войска Евросоюза станут для ВС РФ главной целью в случае появления на Украине, это будет означать прямое вмешательство Запада в конфликт. Об этом NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«В сегодняшних условиях размещение европейских войск на Украине станет прямым вмешательством в конфликт. Это недопустимо. И для нас, если такое произойдет, это будет цель номер один, и мы оставляем за собой право нанесения ударов по месту скопления», — сказал Чепа.

По его словам, Россия будет вынуждена наносить удары «более мощным оружием», что приведет к эскалации конфликта. Такого развития событий и хотят европейцы, уточнил парламентарий.

До этого «коалиция желающих» подтвердила готовность развернуть силы обеспечения безопасности на Украине после прекращения боевых действий. Эти меры станут частью гарантий безопасности, продвигаемых США.

Ранее Лавров назвал условия по решению конфликта на Украине.

