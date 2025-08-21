Стало известно о возможности размещения сил Запада на Украине без одобрения РФ

Страны Запада могут разместить свои воинские контингенты на Украине без одобрения России. Об этом сообщает газета The New York Post (NYT).

Газета ссылается на мнение «некоторых аналитиков» о том, что страны Запада могут разместить свои войска на Украине по окончании боевых действий без согласия на это Москвы. В то же время приводится и точка зрения о том, что Россия изначально не согласилась бы на такое соглашение, учитывая позицию президента Владимира Путина по присутствию НАТО на территории республики.

Так, NYT ссылается на бывшего сотрудника госдепа США и эксперта по России Сэмюэла Чарапа, который заявил, что было бы неудивительно, если бы перспектива размещения западных войск на Украине удерживала Россию от согласия на прекращение боевых действий.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что войска Евросоюза станут для ВС РФ главной целью в случае появления на Украине, это будет означать прямое вмешательство Запада в конфликт.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется членство Украины в НАТО.