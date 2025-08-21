Лавров подвел итог саммита России и США по Украине

Лавров: на саммите России и США был определен контур урегулирования на Украине

На саммите России и США на Аляске был достигнут существенный прогресс в определении контуров и параметров урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Вслед за саммитом России и США на Аляске, где был достигнут существенный прогресс в продвижении по пути определения контуров, конкретных параметров урегулирования», — заявил он.

Глава МИД отметил, что вслед за саммитом европейские страны поехали вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтон и там попытались «продвигать свою повестку дня».

По словам Лаврова, данное обстоятельство не может вызывать никаких чувств, кроме «полного отторжения». Глава МИД России добавил, что Россия и США конкретно и тесно сотрудничают по вопросу разрешения конфликта на Украине, чтобы устранить первопричины кризиса.

До этого он заявил, что позиция Украины говорит о том, что Киев хочет подорвать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. По его словам, Украина открыто демонстрирует отсутствие заинтересованности в устойчивом и долгосрочном урегулировании конфликта.

Ранее Зеленский обозначил сроки формулирования гарантий безопасности для Украины.