Зеленский обозначил сроки формулирования гарантий безопасности для Украины

Зеленский: Киев рассчитывает узнать суть гарантий безопасности в течение недели
Jacquelyn Martin

Украинские власти рассчитывают достичь определенного понимания по гарантиям безопасности для Киева в срок от недели до 10 дней, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Кроме того, Зеленский пояснил, как, на его взгляд, должны выглядеть гарантии безопасности. В качестве примера он привел гарантии США для Израиля.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не возьмут на себя никаких обязательств по гарантиям безопасности Украины, пока не поймут, что требуется.

19 августа президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Зеленским и лидерами Европы дал интервью Fox News, в котором заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.

При этом, по его словам, в случае заключения сделки Киев «получит много земли» и гарантии безопасности. Также американский лидер сообщил, что пытается организовать встречу президентов РФ и Украины — сам он в ней участвовать не будет, но готов к «трехсторонке» после.

Ранее Зеленский отказал Китаю в роли гаранта безопасности Украины.

Переговоры о мире на Украине
