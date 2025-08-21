В Совфеде раскрыли отношение Трампа к идее Стармера и Макрона по войскам на Украине

Пушков: Трамп не хочет иметь ничего общего с планом Стармера и Макрона по Украине

Президент США Дональд Трамп не хочет иметь ничего общего с затеей премьер-министра Великобритании Кира Стармера и французского лидера Эммануэля Макрона по отправке войск на Украину. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Он указал, что пока Макрон рассуждал о готовности отправить европейские войска на Украину, Трамп подчеркнул, что американских солдат на территории республики не будет.

«Более того: Трамп, судя по всему, не хочет вообще иметь какое-либо отношение к затее Макрона-Стармера, и не намерен выступать неким гарантом размещения евровойск на Украине», — написал Пушков.

До этого издание Politico сообщало со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона , что США планируют играть минимальную роль в предоставлении каких-либо гарантий безопасности Украине. По оценке газеты, это один из явных признаков того, что Европе придется взять на себя ключевую роль в обеспечении мира на Украине.

Ранее в США предостерегли Трампа от вмешательства в события на Украине.