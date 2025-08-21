На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна позиция Пентагона по гарантиям безопасности Украине

Politico: Пентагон сообщил о минимальной роли США в гарантиях для Украины
true
true
true
close
Andrew Harnik/AP

Высокопоставленный представитель Пентагона по политическим вопросам заявил союзникам, что США планируют играть минимальную роль в предоставлении каких-либо гарантий безопасности Украине. Об этом пишет Politico.

По оценке издания, это один из явных признаков того, что Европе придется взять на себя ключевую роль в обеспечении мира на Украине.

По информации Politico, руководители оборонных ведомств Великобритании, Франции, Германии и Финляндии настоятельно просили американскую сторону раскрыть, каким образом Вашингтон намерен вкладываться в гарантии безопасности. Союзники обеспокоены тем, что США будут полагаться на Европу после установления долгосрочного мира, говорится в тексте.

«Становится все более очевидным, что именно Европа будет осуществлять это на местах. США не полностью привержены ни к чему», — заявил дипломат НАТО, проинформированный о ходе переговоров.

До этого сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио намерен провести встречу с советниками по национальной безопасности из европейских стран и Украины для обсуждения возможных гарантий безопасности.

Ранее в России назвали лучшую гарантию безопасности для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами