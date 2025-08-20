На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог предположил, когда состоится трехсторонняя встреча по Украине

Политолог Блохин: затягивать с переговорами по Украине стороны не будут
true
true
true
close
Global Look Press

Затягивать с трехсторонней встречей по Украине (президенты России, США и Украины) политики не будут, поскольку переговорный процесс перешел в активную фазу. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал политолог-американист Константин Блохин.

«Не так важно, когда эта трехсторонняя встреча может пройти. Главное, чтобы она прошла и была результативна. Не думаю, что этот процесс будут затягивать. В ближайшие две недели, максимум месяц, встреча, скорее всего, будет реализована», — отметил эксперт.

Он напомнил, что за последнюю неделю прошло несколько важных встреч, включая переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, а также саммит главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими политиками.

Встреча Трампа, Зеленского и европейских политиков прошла 18 августа в Белом доме. В Вашингтон прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министра Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Финляндии Александр Стубб.

По итогам переговоров Трамп заявил о начале работы по организации встречи Зеленского и Путина.

Ранее СМИ раскрыли, как Трамп унизил фон дер Ляйен в Белом доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами