Политолог предположил, когда состоится трехсторонняя встреча по Украине

Политолог Блохин: затягивать с переговорами по Украине стороны не будут

Затягивать с трехсторонней встречей по Украине (президенты России, США и Украины) политики не будут, поскольку переговорный процесс перешел в активную фазу. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал политолог-американист Константин Блохин.

«Не так важно, когда эта трехсторонняя встреча может пройти. Главное, чтобы она прошла и была результативна. Не думаю, что этот процесс будут затягивать. В ближайшие две недели, максимум месяц, встреча, скорее всего, будет реализована», — отметил эксперт.

Он напомнил, что за последнюю неделю прошло несколько важных встреч, включая переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, а также саммит главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими политиками.

Встреча Трампа, Зеленского и европейских политиков прошла 18 августа в Белом доме. В Вашингтон прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министра Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Финляндии Александр Стубб.

По итогам переговоров Трамп заявил о начале работы по организации встречи Зеленского и Путина.

