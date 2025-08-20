На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт раскрыл, получится ли добиться мира на Украине с нелегитимным Зеленским

Политолог Ордуханян: для РФ важнее всего содержание мирного договора по Украине
Julia Demaree Nikhinson/AP

Несмотря на то, что любые документы, подписанные президентом Украины являются недействительными, в виду его нелегитимности, добиться урегулирования конфликта можно. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, журналист Рафаэль Ордуханян.

По мнению эксперта, выход можно найти, подключив к соглашениям другие органы власти на Украине или международные структуры. Например, к подписанию могут быть привлечены депутаты Верховной рады. Также стоит заручиться гарантиями со стороны ООН, считает он.

«Формальная часть не должна стать камнем преткновения. Главное, чтобы содержание документа нас устраивало», — сказал Ордуханян.

Он добавил, что Россия готова искать гибкие формы, чтобы закрепить нужные для нее результаты. Важен не сам факт подписи Зеленского, а суть договоренностей.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В тот же день Трамп принял европейских политиков. По итогам переговоров глава Белого дома заявил о начале работы по организации встречи Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

Как считает экс-офицер армии США Станислав Крапивник, на возможной встрече Путина и Зеленского должна быть принята капитуляция Украины.

Ранее спецпредставитель Путина обвинил Европу в попытках помешать переговорам РФ и США.

