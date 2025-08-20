Экс-офицер США объяснил, каким должен быть итог встречи Путина и Зеленского

На возможной встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского должна быть принята капитуляция Украины. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экс-офицер армии США Станислав Крапивник. Он подчеркнул, что любой другой результат неприемлем для Москвы.

«На Западе все хотят Зеленского как-то втолкнуть в ту же самую комнату, что и Владимир Владимирович. Потому что это сразу дает Зеленскому легитимность. Даже если он там кофе им всем приносит, это придает ему легитимность», — сказал Крапивник.

Любые подписанные договоренности Украина и Запад могут потом оспорить и начать конфликт заново, добавил он.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В тот же день Трамп принял глав Европы. По итогам переговоров глава Белого дома заявил о начале работы по организации встречи Путина и Зеленского.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова позднее заявила, что одним из возможных мест для проведения новой встречи по украинскому вопросу может стать столица Финляндии, Хельсинки.

Ранее в Европе рассказали об ожиданиях в случае провала переговоров по Украине.