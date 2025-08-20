Спецпредставитель Путина обвинил Европу в попытках помешать переговорам РФ и США

Лидеры европейских стран разными способами пытаются помешать мирным переговорам между РФ и США. Об этом в своем Telegram-канале написал специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.

«Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению отношений Россия — США, прикрываясь словами о «недоверии» России», — говорится в заявлении.

Дмитриев дополнил пост цитатой из статьи газеты Politico о том, что в Европе уверены, что переговоры по урегулированию украинского конфликта завершатся провалом.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на Аляске. После завершения переговоров главы государств заявили о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования кризиса на Украине.

Спустя три дня в Белом доме состоялись переговоры Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Позже к встрече присоединились президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, премьер-министры Франции и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Комментируя эту встречу, бывший посол Франции в США Жерар Аро заявил, что европейские лидеры в Белом доме были в положении подчиненных.

Ранее на Западе предупредили, что Европа может попытаться сорвать встречу Путина и Зеленского.