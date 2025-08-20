Глава МИД Австрии прибыла в Одессу

Министр иностранных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер прибыла в Одессу в сопровождении своего украинского коллеги Андрея Сибиги. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Сегодня я рад приветствовать мою дорогую австрийскую коллегу Беату Майнль-Райзингер в Одессе с ее третьим визитом в Украину с момента ее вступления в должность в марте», — написал Сибига.

Он высоко оценил «личную приверженность» главы МИД Австрии Украине, которая дополняет динамику двусторонних отношений. Как уточнил Сибига, визит начался с почтения памятников «защитников Европы», имея в виду солдат ВСУ.

До этого Беате Майнль-Райзингер заявила, что ее страна может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО из-за России. По словам дипломата, нейтральный статус не обеспечит защиту страны. Тем не менее, Майнль-Райзингер констатировала, что сейчас в парламенте Австрии большинство депутатов отказ от нейтралитета не поддержит.

