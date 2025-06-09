Глава МИД Литвы пожаловался, что ехал в Киев под «шквал ракет и дронов»

Глава МИД Литву Будрис заявил, что ехал в Киев под шквал ракет и дронов

Министр иностранных дел Литвы Кастутис Будрис, прибывший в понедельник с визитом в Киев, пожаловался, что добирался до столицы Украины под «шквал ракет и дронов», выпущенных ВС РФ. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Сегодня утром наш поезд был вынужден проезжать через шквал ракет и беспилотников, которые обрушились на города Ровно и Дубно», – написал Будрис.

Он также утверждает, что Украина «стоит твердо» и защищает не только свою территорию, но и принципы свободы и демократии в Европе. Политик в очередной раз призвал поддерживать Киев в военном, экономическом и политическом плане.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской весны» писал, что российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры в Киеве, Ровенской и Одесской областях в ходе массированного удара в ночь на 9 июня. Канал также утверждает, что Вооруженные силы России нанесли удар по газодобывающим морским платформам в Черном море у берегов Одессы, а также поразили объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дубно Ровенской области, в Печенегах и Богодухове Харьковской области, а также в окрестностях Винницы.

Ранее Орбан заявил, что Россия «слишком слаба» для победы над НАТО.