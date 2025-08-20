Иран вместе с Белоруссией готов противостоять санкциям Запада

Тегеран и Минск вместе могут нейтрализовать негативное влияние западных санкций, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.

По мнению президента Ирана, объединившись против незаконных западных санкций, их страны смогут выйти на новый уровень.

Пезешкиан напомнил, что Запад уже более 40 лет вводит различные санкции против Ирана. Под ними длительное время находится и Белоруссия.

Иранский лидер назвал такой деструктивный подход со стороны США и их союзников неприемлемым.

Масуд Пезешкиан прибыл в Белоруссию 19 августа. Александр Лукашенко на встрече с иранским президентом заявил, что Белоруссия готова к обсуждению с Ираном любых вопросов, в том числе — сотрудничества в поставках продовольствия и в военно-технической сфере.

В 2024 году взаимный товарооборот Беларуси и Ирана вырос на четверть. А по итогам первого квартала 2025 динамика еще выше — +42%. Кроме того, между странами за годы дипломатических отношений подписано около 45 документов. Сегодня в работе еще около десяти. Они касаются транспорта, здравоохранения, лесного хозяйства, инвестиций и других направлений.

Ранее Лукашенко назвал санкции против Белоруссии экономическим терроризмом.