На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Иран вместе с Белоруссией готов противостоять санкциям Запада

Иран выразил готовность противостоять санкциям Запада вместе с Белоруссией
true
true
true
close
Iran's presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Тегеран и Минск вместе могут нейтрализовать негативное влияние западных санкций, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.

По мнению президента Ирана, объединившись против незаконных западных санкций, их страны смогут выйти на новый уровень.

Пезешкиан напомнил, что Запад уже более 40 лет вводит различные санкции против Ирана. Под ними длительное время находится и Белоруссия.

Иранский лидер назвал такой деструктивный подход со стороны США и их союзников неприемлемым.

Масуд Пезешкиан прибыл в Белоруссию 19 августа. Александр Лукашенко на встрече с иранским президентом заявил, что Белоруссия готова к обсуждению с Ираном любых вопросов, в том числе — сотрудничества в поставках продовольствия и в военно-технической сфере.

В 2024 году взаимный товарооборот Беларуси и Ирана вырос на четверть. А по итогам первого квартала 2025 динамика еще выше — +42%. Кроме того, между странами за годы дипломатических отношений подписано около 45 документов. Сегодня в работе еще около десяти. Они касаются транспорта, здравоохранения, лесного хозяйства, инвестиций и других направлений.

Ранее Лукашенко назвал санкции против Белоруссии экономическим терроризмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами