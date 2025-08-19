Президент Ирана прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Минск, где состоится их встреча с Лукашенко

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Белоруссию. Об этом сообщило белорусское государственное агентство Белта.

По данным пресс-службы лидера республики Александра Лукашенко, 20 августа в Дворце Независимости состоятся их переговоры с иранским коллегой, в рамках которых будут подписаны двусторонние документы по расширению партнерства между странами в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации.

Кроме того, будет обсуждаться реализация совместных инициатив в науке, технологиях, образовании, а также взаимодействие государств в рамках международных структур, в частности, БРИКС и ООН. Также будут затронуты вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.

До этого Лукашенко выразил поддержку Пезешкиану в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. По словам белорусского президента, исламская республика в своем сопротивлении «не в одиночестве». Лукашенко добавил, что удары Израиля по ядерным объектам Ирана нарушают положения Договора о нераспространения ядерного оружия, а также Женевские конвенции.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

Ранее президента Ирана пригласили в Китай.