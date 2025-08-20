На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко назвал санкции против Белоруссии экономическим терроризмом

Лукашенко: санкции против Белоруссии и Ирана — это экономический терроризм
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Санкции стран Запада против Белоруссии и Ирана являются экономическим терроризмом, заявил по итогам встречи с главой исламской республики Масудом Пезешкианом белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Беларусь считает экономическим терроризмом незаконные ограничительные меры, введенные против Минска и Тегерана коллективным Западом. Наши республики успешно противостоят этой агрессивной и лицемерной санкционной войне», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в настоящее время Минск и Тегеран успешно работают вместе в рамках ШОС, БРИКС и других структур, поощряющих международное сотрудничество.

Президент Белоруссии также поддержал право Ирана развивать атомную отрасль в мирном ключе.

В июле Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций. Ограничения коснулись восьми белорусских оборонных компаний. При этом ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть — около $47,6 за баррель.

Пакет санкций поддержали восемь стран, не входящих в ЕС.

Ранее в Белоруссии предложили площадку для переговоров Путина и Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами