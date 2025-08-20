Лукашенко назвал санкции против Белоруссии экономическим терроризмом

Лукашенко: санкции против Белоруссии и Ирана — это экономический терроризм

Санкции стран Запада против Белоруссии и Ирана являются экономическим терроризмом, заявил по итогам встречи с главой исламской республики Масудом Пезешкианом белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Беларусь считает экономическим терроризмом незаконные ограничительные меры, введенные против Минска и Тегерана коллективным Западом. Наши республики успешно противостоят этой агрессивной и лицемерной санкционной войне», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в настоящее время Минск и Тегеран успешно работают вместе в рамках ШОС, БРИКС и других структур, поощряющих международное сотрудничество.

Президент Белоруссии также поддержал право Ирана развивать атомную отрасль в мирном ключе.

В июле Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций. Ограничения коснулись восьми белорусских оборонных компаний. При этом ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть — около $47,6 за баррель.

Пакет санкций поддержали восемь стран, не входящих в ЕС.

Ранее в Белоруссии предложили площадку для переговоров Путина и Зеленского.