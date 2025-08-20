В России назвали возможное место проведения саммита по Украине

Одним из возможных мест для проведения новой встречи по украинскому вопросу может стать столица Финляндии, Хельсинки. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова.

«Если придерживаться той же логики, что была при выборе места встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, то идеальным место для новой встречи мне видится Финляндия, например, столица Хельсинки. Финляндия тоже когда-то входила в состав Российской Империи, как и Аляска, что подчеркнуло бы истерическую составляющую встречи», — сказала депутат.

По ее мнению, в итоговом саммите по украинской проблематике должны участвовать не только Россия, США и Украина, но и представители европейских государств, которые бы дали обязательства больше не предоставлять оружия Киеву. С этой точки зрения Хельсинки могли бы стать идеальным вариантом для всех.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В тот же день Трамп принял глав Европы. По итогам переговоров глава Белого дома заявил о начале работы по организации встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

