На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белый дом завел аккаунт в TikTok

Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok
true
true
true
close
whitehouse/TikTok

Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, президент США Дональд Трамп считает, что соцсеть TikTok помогла ему привлечь молодых избирателей на выборах 2020 года.

В начале апреля, когда Трамп объявил о продлении работы TikTok в США, его администрация заключила соглашение с китайской компанией ByteDance, согласно которому TikTok в Соединенных Штатах должен был стать новой компанией под контролем большинства американских инвесторов. Однако после того как Трамп ввел высокие тарифы на товары из других стран, ByteDance сообщила Белому дому, что не одобрит сделку, пока не решатся торговые разногласия.

В июле издание The Information сообщало со ссылкой на источники, что специалисты TikTok ведут разработку нового приложения для американского рынка на замену существующему из-за потенциальной блокировки сервиса в США.

Ранее в Госдуме заявили, что TikTok должен определиться с присутствием в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами