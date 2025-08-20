Белый дом завел аккаунт в TikTok

Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, президент США Дональд Трамп считает, что соцсеть TikTok помогла ему привлечь молодых избирателей на выборах 2020 года.

В начале апреля, когда Трамп объявил о продлении работы TikTok в США, его администрация заключила соглашение с китайской компанией ByteDance, согласно которому TikTok в Соединенных Штатах должен был стать новой компанией под контролем большинства американских инвесторов. Однако после того как Трамп ввел высокие тарифы на товары из других стран, ByteDance сообщила Белому дому, что не одобрит сделку, пока не решатся торговые разногласия.

В июле издание The Information сообщало со ссылкой на источники, что специалисты TikTok ведут разработку нового приложения для американского рынка на замену существующему из-за потенциальной блокировки сервиса в США.

Ранее в Госдуме заявили, что TikTok должен определиться с присутствием в России.