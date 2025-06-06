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В Госдуме заявили, что TikTok должен определиться с присутствием в России

Депутат Горелкин: TikTok должен определиться в отношении присутствия на рынке РФ
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Платформа TikTok должна либо окончательно покинуть российский рынок, либо полностью на него вернуться. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Работа в «законсервированном» режиме лишь усугубляет проблему с распространением на этой площадке фейков и дезинформации», — заявил депутат.

Парламентарий добавил, что в настоящее время соцсеть «продолжает занимать высокие позиции в структуре медиапотребления» россиян. При этом уже более трех лет TikTok не разрешает пользователям из РФ ни смотреть, ни выкладывать контент, указал Горелкин.

Между тем Горелкин отметил, что сейчас владельцев TikTok больше беспокоит положение платформы на рынке США. Он напомнил, что через две недели истечет очередной срок, который «компании дали для принятия решения: стать американским активом или прекратить деятельность». «Впрочем, скорее всего, этот дедлайн снова отложат, пока Вашингтон и Пекин не завершат торговые переговоры», - констатировал парламентарий.

«В отличие от американцев, мы не требуем продажи сервиса — достаточно просто соблюдать закон «о приземлении», - подчеркнул Горелкин.

До этого сообщалось, что TikTok Shop начал сокращать штат в США в рамках серии организационных и кадровых изменений. Сокращения затронут сотрудников, работающих в отделах и подразделениях по работе с ключевыми глобальными клиентами, которые взаимодействуют с крупными брендами.

Ранее россияне рассказали, сколько времени проводят в соцсетях.

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