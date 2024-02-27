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Большинство жителей США поддержало строительство стены против мигрантов

Bloomberg: стену против мигрантов поддерживает большинство американцев

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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Возобновление строительства стены против мигрантов на границе с Мексикой поддерживает большинство американцев. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Опрос, проведенный университетом Монмута, сообщил о рекордном показателе в 53% американцев, которые поддерживают строительство заграждения на границе с Мексикой. При этом, в ходе опросе, 61% респондентов также назвали нелегальную миграцию самой серьезной проблемой для Соединенных Штатов.

Отмечается, что в годы правления 45-го президента Дональда Трампа, который сделал строительство стены частью своей предвыборной программы, за строительство ограждения выступали только 44% американцев.

На данный момент проблема нелегальной миграции, отмечают исследователи, стала ключевой перед предстоящими в ноябре 2024 года президентскими выборами.

До этого экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что президент США Джо Байден помогает миллионам мигрантов незаконно проникать в страну.

Ранее гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал идею губернатора штата Техас в США Грега Эбботта быть готовыми собственными силами защищать американскую границу с Мексикой даже без помощи федеральных властей во главе с президентом Джо Байденом.

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