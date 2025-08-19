На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме назвали саммит РФ и США на Аляске продуктивным

Левитт: саммит Россия-США на Аляске открыл путь для следующей фазы переговоров
true
true
true
close
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Российско-американский саммит на Аляске был продуктивным и открыл путь для следующей фазы переговоров. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, сообщает ТАСС.

«Двусторонние переговоры на Аляске были очень продуктивными, и лидеры двух стран согласовали ряд ключевых моментов, что открыло путь для второй фазы переговоров»‎, — сказала она.

Встреча Трампа и главы РФ Владимира Путина на Аляске состоялась 15 августа. Президенты США и России говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

19 августа в Белом доме сообщили, что координацией работы с РФ и Украиной займутся вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Ливитт уточнила, что речь идет об организации встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. После нее при необходимости последуют трехсторонние переговоры с участием американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не будут лучшими друзьями.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами