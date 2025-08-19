В Белом доме назвали саммит РФ и США на Аляске продуктивным

Российско-американский саммит на Аляске был продуктивным и открыл путь для следующей фазы переговоров. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, сообщает ТАСС.

«Двусторонние переговоры на Аляске были очень продуктивными, и лидеры двух стран согласовали ряд ключевых моментов, что открыло путь для второй фазы переговоров»‎, — сказала она.

Встреча Трампа и главы РФ Владимира Путина на Аляске состоялась 15 августа. Президенты США и России говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

19 августа в Белом доме сообщили, что координацией работы с РФ и Украиной займутся вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Ливитт уточнила, что речь идет об организации встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. После нее при необходимости последуют трехсторонние переговоры с участием американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не будут лучшими друзьями.