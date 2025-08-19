Трамп надеется попасть в рай

Трамп надеется, что мир на Украине станет одной из причин его попадания в рай

Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование российско-украинского конфликта поможет ему попасть в рай. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп рассказал, что надеется попасть в рай, хотя он «не очень хорошо справляется» с тем, чтобы обеспечить себе место на небесах.

«Но если я все же смогу попасть в рай, то это [урегулирование конфликта на Украине] будет одной из причин», — сказал он, добавив, что, если бы не он, то конфликт Индии с Пакистаном перерос бы в ядерную войну.

Накануне Трамп провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи главы Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что разговор по инициативе американской стороны длился около 40 минут и носил откровенный, конструктивный характер. По его словам, Путин и Трамп поддержали идею прямых переговоров между российской и украинской делегациями.

