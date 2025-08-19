Стало известно, какие пункты планируется включить в гарантии безопасности Киеву

WSJ: гарантии безопасности для Киева включат в себя военное присутствие

Гарантии безопасности для Украины будут включать в себя четыре пункта. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских чиновников.

По данным издания, речь идет о военном присутствии и противовоздушной обороне. Еще два компонента гарантий безопасности для Украины заключаются в контроле за прекращением боевых действий и вооружения.

Как отметили источники издания, существует несколько способов для США оказать европейским миротворцам «косвенную военную помощь». При такой поддержке привлекать к работе американских военнослужащих не придется, говорится в материале.

19 августа газета WSJ написала, что президент США Дональд Трамп и европейские лидеры в ходе переговоров одобрили кандидатуру государственного секретаря Марко Рубио на пост главы группы НАТО, которая займется разработкой гарантий безопасности для Украины.

Встреча американского лидера с европейскими коллегами состоялась в Белом доме 18 августа. Во время переговоров Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин на встрече в Анкоридже согласился принять гарантии безопасности для Украины.

Ранее президент США рассказал, кто будет предоставлять гарантии безопасности для Украины.