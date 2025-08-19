Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что по итогам будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом Украина «получит много земли».

«В конце концов, Украина вернет свою жизнь. Они перестанут терять людей. И они получат много земли», — сказал Трамп.

В то же время президент США заметил, что Украине придется пойти на территориальные уступки. Киев говорит о Донбассе, однако 79% его территории находится под контролем ВС РФ, указал он. В Киеве «понимают, что это значит», констатировал Трамп.

18 августа в Белом доме прошли переговоры Трампа с Зеленским и представителями ЕС и НАТО по урегулированию конфликта на Украине. По итогу американский президент заявил, что эта встреча прошла «очень хорошо». По его словам, был открыт путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту с участием Владимира Путина.

Ранее Трамп поддержал позицию СССР и России в отношении НАТО.