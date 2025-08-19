На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп пообещал Украине «много земли»

Трамп заявил, что по итогам соглашения Украина получит много земли
true
true
true

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что по итогам будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом Украина «получит много земли».

«В конце концов, Украина вернет свою жизнь. Они перестанут терять людей. И они получат много земли», — сказал Трамп.

В то же время президент США заметил, что Украине придется пойти на территориальные уступки. Киев говорит о Донбассе, однако 79% его территории находится под контролем ВС РФ, указал он. В Киеве «понимают, что это значит», констатировал Трамп.

18 августа в Белом доме прошли переговоры Трампа с Зеленским и представителями ЕС и НАТО по урегулированию конфликта на Украине. По итогу американский президент заявил, что эта встреча прошла «очень хорошо». По его словам, был открыт путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту с участием Владимира Путина.

Ранее Трамп поддержал позицию СССР и России в отношении НАТО.

