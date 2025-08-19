Трамп: СССР и Россия были правы, не желая видеть НАТО у своих границ

Президент США Дональд Трамп заявил, что СССР, а затем и Россия «были правы», не желая видеть НАТО у своих границ. Его слова приводит телеканал Fox News.

Он напомнил, что задолго до прихода Владимира Путина к власти звучало «нет-нет» со стороны Советского Союза или России в вопросе продвижения Североатлантического альянса к границам.

«Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы», — подчеркнул Трамп.

Россия не раз выражала обеспокоенность из-за активности НАТО у западных границ. Сами члены альянса называют это «сдерживанием российской агрессии». При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу и Прибалтику. Он называл эти слухи «полной чушью» и «бредом».

Владимир Путин называл расширение НАТО на восток в качестве примера агрессии западных стран. Он отмечал, что Россию обманули, заявив, что расширения не будет — в действительности, «одна волна расширения [следовала] за другой».

