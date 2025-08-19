Трамп отверг включение защиты со стороны НАТО в гарантии безопасности Украине

Трамп: гарантии безопасности Украине не могут включать защиту со стороны НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что гарантии безопасности для Украины не могут включать защиту со стороны НАТО.

Американский лидер отметил, что, когда речь заходит о безопасности, страны Европы «готовы отправить людей на место». По его словам, США готовы помочь европейским государствам, особенно, если речь идет о воздухе. Он подчеркнул, что никто не имеет того, что есть у США.

«Но будет какая-то форма безопасности. Это не может быть НАТО, потому что этого никогда не произойдет», — сказал Трамп.

19 августа газета WSJ писала, что президент США и европейские лидеры в ходе переговоров одобрили кандидатуру государственного секретаря Марко Рубио на пост главы группы НАТО, которая займется разработкой гарантий безопасности для Украины.

Встреча американского лидера с европейскими коллегами состоялась в Белом доме 18 августа. Во время переговоров Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин на встрече в Анкоридже согласился принять гарантии безопасности для Украины.

