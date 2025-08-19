Лидер КНДР призвал к быстрому расширению программы по созданию ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к «быстрому расширению» программы страны по созданию ядерного оружия, что обострило напряженность в отношениях с США и Южной Кореей, которые проводят совместные военные учения. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Посетив недавно спущенный на воду эсминец «Чхве Хён», Ким заявил, что обстановка в сфере безопасности вокруг КНДР требует «быстрого расширения ядерной программы» и ускоренного развития военно-морских сил.

«Ким Чен Ын заявил, что усиление военных связей между США и Республикой Корея и демонстрация силы являются наиболее очевидным проявлением их стремления разжечь войну и источником разрушения мира и безопасности в регионе», — передает его слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейское государственное агентство также сообщило, что лидер КНДР, получив отчет о системах вооружения нового корабля, выразил удовлетворение, что «основные задачи по высокотехнологичному оснащению флота ядерным оружием реализуются поэтапно, как и планировалось».

В июле председатель Верховного народного собрания Северной Кореи Пак Ин Чхоль заявил, что Соединенные Штаты и Южная Корея готовятся к «реализации ядерной войны». По его словам, это заставляет республику принимать необходимые меры.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и США собрались лишить КНДР ядерного оружия.