На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидер КНДР призвал к быстрому расширению программы по созданию ядерного оружия

Ким Чен Ын призвал к быстрому расширению ядерной программы КНДР из-за учений США
true
true
true
close
KCNA/Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к «быстрому расширению» программы страны по созданию ядерного оружия, что обострило напряженность в отношениях с США и Южной Кореей, которые проводят совместные военные учения. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Посетив недавно спущенный на воду эсминец «Чхве Хён», Ким заявил, что обстановка в сфере безопасности вокруг КНДР требует «быстрого расширения ядерной программы» и ускоренного развития военно-морских сил.

«Ким Чен Ын заявил, что усиление военных связей между США и Республикой Корея и демонстрация силы являются наиболее очевидным проявлением их стремления разжечь войну и источником разрушения мира и безопасности в регионе», — передает его слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейское государственное агентство также сообщило, что лидер КНДР, получив отчет о системах вооружения нового корабля, выразил удовлетворение, что «основные задачи по высокотехнологичному оснащению флота ядерным оружием реализуются поэтапно, как и планировалось».

В июле председатель Верховного народного собрания Северной Кореи Пак Ин Чхоль заявил, что Соединенные Штаты и Южная Корея готовятся к «реализации ядерной войны». По его словам, это заставляет республику принимать необходимые меры.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и США собрались лишить КНДР ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами